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Этот сайт предназначен для оказания помощи в изучении

делового английского языка.

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Учебники делового английского – отобраны лучшие из учебников, представленных в Интернет: изложенные в доступной форме, пригодные для самостоятельного изучения, с переводом англоязычных материалов на русский язык, и с подробными разъяснениями. Все учебники скачиваются напрямую с сайта, без дополнительной оплаты файлообменникам и ожидания.

Учебники английского языка для разных профессий и отраслей: экономистов, юристов, инженеров, программистов, специалистов турбизнеса и сервиса, математиков

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Стандартные фразы для общения: формы обращений к собеседнику; приветствия, прощания, знакомство и представление; выражение благодарности и ответы на благодарность; принесение извинений и ответы на извинения; просьбы и ответы на просьбы; выражение согласия, сомнения и несогласия; выражение разрешения, отказа и запрета; приглашения и ответы на приглашения; предложение советов и рекомендаций; выражение сочувствия, утешения, соболезнования; комплименты и ответы на них; поздравления и пожелания и т.д. Все материалы снабжены параллельным переводом, много видеороликов.

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Английский язык для офиса: видеоуроки с диалогами, офисной лексикой, названиями офисных предметов и принадлежностей, примерами диалогов с руководителем и коллегами в различных ситуациях.

Видеосериалы о жизни офиса: увлекательное погружение в языковую среду англоязычного офиса – сюжеты о ситуациях, возникающих в офисе; живое общение руководителей и сотрудников; совещания, переговоры, презентации, конфликты и т.д. Видеоролики снабжены английскими субтитрами и параллельным переводом текста.

Английский язык для зарубежной поездки: типовые фразы для знакомства и общения с попутчиками, решения вопросов в аэропорту, на паспортном и таможенном контроле, в самолете, отеле, незнакомом городе, в ресторане, магазине, на экскурсии, в банке и т.д. Все материалы с параллельным переводом, много видеороликов с примерами эпизодов.

Резюме, обращения о приеме на работу/учебу/стажировку,  рекомендательные письма: образцы/примеры на английском языке с переводом для бухгалтеров, экономистов, финансистов, руководителей и специалистов в сфере торговли и обслуживания, специалистов в сфере IT, технических специалистов, юристов и других специалистов.

Собеседование на английском языке: много видеороликов с примерами собеседования; видеоуроки по лексике и грамматике в привязке к собеседованию; множество текстовых материалов с примерами вопросов и ответов; тесты на английском, предлагаемые на собеседовании для оценки и отбора кандидатов; примеры рассказов о должностных обязанностях. Все материалы с переводом.

Экономический английский: материалы для экономистов, финансистов, бухгалтеров с переводом – примеры финансовой отчетности, экономические статьи, много видео на экономические темы, отрывки из романа Т. Драйзера “Финансист” с параллельным переводом.

Английский для юристов: примеры договоров и других юридических документов на английском языке с переводом, а также видео и статьи для освоения юридической лексики.

Английский для разных специальностей: секретарей, стюардесс, персонала отелей и сферы обслуживания

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Словари и переводчики скачать: англо-русские, русско-английские словари и переводчики, а также толковые словари по бизнесу, экономике, финансам, юриспруденции и технике – для скачивания (2 переводчика и 25 словарей).

Сайт содержит более 850 страниц с примерами, переводами и видеороликами.

Сайт постоянно пополняется.

Автор сайта
Ильдар Дивеев
Экономист и переводчик

72 Responses to Главная

  1. ElenaShouvalova говорит:
    07/03/2021 в 8:32

    Только что нашла этот сайт и сразу же заплатила, посмотрев буквально несколько примеров. Очень рада! Великолепный сайт! Готова и больше платить. Цена, на самом деле неадекватная, как здесь пишут. Видно, что вложен большой труд, цену можно хотя бы немного, но увеличить:))
    Спасибо огромное!

    Ответить
  2. Мария говорит:
    11/05/2018 в 14:20

    Спасибо большое за вашу работу.
    почему-то перестала приходить рассылка на электронную почту.
    ее больше не будет?
    или это у меня какие-то технические неполадки.

    Ответить
    • admin говорит:
      15/05/2018 в 23:12

      Спасибо за отзыв. Поддержание рассылки требует затрат времени и денег. Того и другого не хватает, особенно времени.

      Ответить
  3. vseznayka7 говорит:
    15/03/2017 в 22:58

    Благодарю за прекрасный сайт! Это как раз тот редкий случай когда мне не жалко было заплатить за вход, тем более такую адекватную цену. Спасибо Вам ;)
    У меня есть предложение. В разделе тексты, может быть сделать сразу текст и перевод, чтобы было проще учить слова и не перелистывать страницу? Например:
    Spring (Весна) is the (это) season (сезон) succeeding (следующий) Winter (зимой) and (и) preceding (предшествующий) Summer (лету).
    Также, русский перевод можно было бы сделать по цвету менее контрастным и более мелким, чтобы он был как подсказка и не отвлекал.

    Ответить
    • admin говорит:
      17/03/2017 в 9:22

      Топики очень простые. Если имеются трудности с их переводом, то лучше поискать сайты для начинающих с переводом по методу Ильи Франка. Это как раз то, что вы предлагаете. Данный сайт рассчитан на средний уровень владения языком.

      Ответить
  4. Анастасия говорит:
    12/01/2017 в 11:19

    Благодарю автора за полезный и аутентичный материал . Очень помогает в преподавании английского! Благодарю от всей души!!!

    Ответить
  5. Лариса говорит:
    15/10/2016 в 20:22

    Учитывая, что сайт, вобщем, благотворительная линия переводчика, хочется как-то то помочь с заказами. Есть такая организация – Ассоциация менеджеров России. И есть такое подозрение , что заказами от ведущих менеджеров, вы обеспечите свою профессиональную деятельность до конца жизни. Хочется помочь, чем могу. Еще есть в Питере конкурсы топ – менеджеров. У них там точно должны быть объемные и дорогие заказы.

    Ответить
  6. Екатерина говорит:
    18/08/2016 в 6:42

    Отличный сайт, прямо бесценный подарок для юристов ! Спасибо Ильдар за вашу работу и за щедрость, с которой вы делитесь своими знаниями!

    Ответить
  7. Tatiana говорит:
    05/08/2016 в 19:35

    Спасибо большое за ваш труд . Автор все продумал и доступно изложил наинтереснейший материал.

    Ответить
  8. laurelas говорит:
    10/06/2016 в 14:25

    Давно пользуюсь ресурсом, спасибо Вам за Ваш труд!
    Подскажите, а есть ли у вас устав организации на английском языке? Не могу найти…

    Ответить
    • admin говорит:
      13/06/2016 в 16:54

      Спасибо за отзыв. Подобные документы есть в разделе Английский для юристов.

      Ответить
  9. Диляра говорит:
    12/05/2016 в 0:23

    Большое спасибо за Ваш труд!
    Рассылка содержит очень много нужной и полезной информации!
    Успехов в дальнейшей деятельности :)

    Ответить
  10. Alexander говорит:
    05/02/2016 в 17:42

    Сайт очень помогает. Спасибо!

    Ответить
  11. stakhova говорит:
    26/07/2015 в 15:08

    Здесь есть то, что я искала! Символическая цена может только радовать! Спасибо !!!

    Ответить
  12. Valeriya_Severnaya говорит:
    19/06/2015 в 12:28

    Сайт прекрасный, цена невысокая, не страшно было первый раз заплатить (я ведь не знала, буду ли пользоваться сайтом или ничего полезного здесь не найду). А я полезное нашла! Огромный труд проделал автор. Спасибо Вам!

    Ответить
  13. kitavi говорит:
    01/05/2015 в 9:41

    Великолепный сайт! Как раз то, что надо для бизнеса на англ.языке. Пожалуй, это лучший из тех, что представлены в Интернете по данной теме.

    Ответить
  14. Riga0888 говорит:
    26/04/2015 в 13:44

    Ильдар, спасибо Вам огромное)

    Ответить
  15. Giovanna говорит:
    13/02/2015 в 0:34

    Эльдар, я желаю Вам здоровья и материальной оттдачи вашего труда и чтобы на заднем плане были Мальдивы)… Я понимаю Вы трудоголик, но отдыхать полезно, а я пойду работать, теперь есть с чем с помощью Вашего сайта! Извините, если проявила не корректность где-то!!!

    Ответить
  16. Giovanna говорит:
    13/02/2015 в 0:27

    Сайт оххх.енительный, других слов нет, сколько полезного всего за 50 руб, спасибо автору!!!!!!!!! Браво!

    Ответить
  17. Мария говорит:
    19/01/2015 в 21:11

    Ильдар,
    спасибо вам большое за профессиональную подборку материалов и рассылку!))
    Всех вам благ!

    Ответить
  18. Андрей говорит:
    03/11/2014 в 16:56

    Спасибо))) Очень помогает! =))))))))))))))

    Ответить
  19. alena-lyubimova2012 говорит:
    05/09/2014 в 10:26

    Добрый день! ОГРОМНОЕ спасибо Вам за материалы!!!

    Ответить
  20. Evgenia говорит:
    17/04/2014 в 15:54

    Большое спасибо разработчикам за замечательный сайт!!! это именно то, что я так долго искала!!!

    Ответить
  21. Katya27 говорит:
    19/03/2014 в 20:57

    Большое спасибо за ваш труд.

    Ответить
  22. Tanya88 говорит:
    12/03/2014 в 13:34

    Спасибо большое! Просто кладезь полезной информации. Вы – большой молодец!

    Ответить
  23. tirranid говорит:
    03/02/2014 в 15:27

    Огромное спасибо! Очень много действительно полезной информации.
    Скажите, у вас на сайте есть Бухгалтерская отчетность организаций формы №1 и №2, – остальные будут? Могу скинуть бланки. Терминология очень сложная….
    Заранее благодарен.
    Дмитрий

    Ответить
    • admin говорит:
      03/02/2014 в 17:05

      Спасибо за отзыв. Бланки присылать не надо, они есть в Интернет. В феврале я занят другими переводами, поэтому вряд ли возьмусь за формы отчетности.

      Ответить
  24. kassiopeya говорит:
    26/01/2014 в 14:53

    Спасибо автору за отличный сайт! Хотелось бы попросить добавить примеры перевода документов физических лиц: дипломов, сертификатов, справок и т.п. Конечно, подобные примеры есть на других сайтах, но они выполнены очень неграмотно, непрофессионально, со множеством опечаток. Нужен образец, в котором учитывается всё до запятой, чтобы документ не стыдно было отправить в посольство иностранного государства. Думаю, юристам, серьёзно занимающимся нотариальным заверением переводов, подобные примеры очень пригодятся.

    Ответить
  25. Gridneva говорит:
    05/12/2013 в 17:02

    Отличный сайт, тем более, где доступ за такие символические деньги. Спасибо!

    Ответить
  26. Allkin говорит:
    27/10/2013 в 17:16

    Ильдар, спасибо! Работаю в отделе закупок, совершенствую английский самостоятельно, реально нужный мне и полезный сайт,пользовалась сайтом и раньше, тогда было бесплатно , но и сейчас цены не просто лояльные, это действительно ни о чем, не понимаю возмущающихся дебилов. Вы супер!

    Ответить
  27. alsin7 говорит:
    24/10/2013 в 7:26

    как удалить рассылку?

    Ответить
  28. Margrett говорит:
    29/09/2013 в 13:17

    благодарю)))очень помогло)

    Ответить
  29. dzenifer-loveinsky говорит:
    20/09/2013 в 22:40

    Ильдар, Вы такой умничка!! Лучшего сайта не встречала, интересно Все!!!! Не могла оторваться…искала смотрела читала)) Здорово!!!! Единственное пожелание, хотелось бы видеть больше деловой переписки для людей связанных с Морским уклоном!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Ответить
  30. olgeva говорит:
    19/09/2013 в 14:48

    Добрый день! Большое спасибо за сайт..!Ваш труд очень помогает..!!!Хотела бы узнать где можно посмотреть примеры на английском Job descroptions, особенно интересуют менеджерские позиции, в частности менеджера по продажам..Заранее большое спасибо..! С уважением, Ольга

    Ответить
    • admin говорит:
      19/09/2013 в 19:22

      Здравствуйте! Посмотрите в разделе Резюме ссылку на Словарь названий профессий, а также в разделе Собеседование – Должностные обязанности.

      Ответить
  31. filinel говорит:
    16/08/2013 в 14:33

    Спасибо огромное! Сайт действительно помог! даже не жалко потраченных денег за вход и регистрацию. Так держать!

    Ответить
  32. Юля говорит:
    17/07/2013 в 12:25

    Спасибо Вам за создание такого замечательного сайта!!!

    Ответить
  33. Мария говорит:
    27/06/2013 в 17:08

    Сердечная вам Благодарность за ваш сайт:) очень помог

    Ответить
  34. Максим говорит:
    25/06/2013 в 13:02

    Спасибо за прекрасный сайт. Весь представленный материал изложен четко, понятно и доступно. Желаю создателям сайта новых творческих идей, процветания и удачи в делах!

    Ответить
  35. Роман говорит:
    12/06/2013 в 22:33

    Доброго времени суток, Ильдар.
    Подскажите, какую литературу можно почитать по темам: заработная плата и кадровый учёт.
    Мне это нужно с целью изучения зарплатных терминов на английском языке, а если есть, то и системы оплаты труда в других странах.
    Спасибо.

    Ответить
    • admin говорит:
      13/06/2013 в 9:25

      В зоне RU на эту тему мне ничего не попадалось (на английском языке с переводом). Наберите в Google: textbooks free – в поисковой выдаче появится много сайтов. Далее ищите по запросам wage plan, salary system, HR и т.п. Вот первая попавшаяся выдача: http://bookboon.com/en/search?q=wage+salary+HR

      Ответить
  36. Аноним говорит:
    18/03/2013 в 18:15

    Отличный сайт, нашел множество полезных для себя статей, добавил себе в закладки.
    Cпасибо за Ваш отличный сайт, мне было очень приятно находится на нём. Хочется выразить Вам свою
    благодарность за такой замечательный ресурс! Желаю Вам дальнейших успехов.
    С уважением, Джалал Гусейнов

    Ответить
  37. Alex говорит:
    13/02/2013 в 19:24

    Классный сайт! спасибо!

    Ответить
  38. Кристина говорит:
    11/02/2013 в 11:06

    Спасибо огромное!
    Сайт отличный, незаменимый!
    Процветания Вам!

    Ответить
  39. Снежанна говорит:
    04/12/2012 в 1:18

    Ильдар, Огромное спасибо, за такой классный сайт! Долго искала что-то подобное. Сайтов подобной тематики много, но Ваш сайт отличается от других и привлекает внимание. Очень много нужной информации. Желаю успехов в дальнейшем развитии и продвижении сайта!

    Ответить
  40. Ася говорит:
    02/12/2012 в 21:47

    Замечательный сайт! Спасибо большое!

    Ответить
  41. Андрей говорит:
    19/11/2012 в 1:43

    Ильдар!
    Спасибо Вам огромное от всего сердца!

    Сайт великолепный,
    Суппер,
    Побольше бы таких…

    С уважением,
    Андрей М

    Ответить
  42. Ольга говорит:
    07/11/2012 в 23:25

    Ильдар, спасибо огромное за отличный сайт! Это огромный труд! Очень много нашла полезного и интересного. Удачи! Я постоянный клиент теперь :)

    Ответить
  43. Аноним говорит:
    03/11/2012 в 18:32

    А как же Дизайнер? Это востребованная профессия, как ни крути, ничего про этого не написано. Да уж.

    Ответить
  44. Асие говорит:
    16/10/2012 в 14:45

    спасибо, сайт великолепный:-)

    Ответить
  45. Максим говорит:
    13/09/2012 в 16:28

    Отличная работа! Буду активно пользоваться этим ресурсом.
    Надеюсь что проект будет развиваться!
    Огромная благодарность автору!

    Ответить
  46. Sergey говорит:
    12/09/2012 в 21:24

    I’m pleased to have found this site. It helps me much. This site contains important information meant for every day life. Thank you very much.

    Ответить
  47. Sergej говорит:
    17/07/2012 в 15:42

    Сайт отличный,хорошая идея. Только хотелось бы пожелание оставить-договоры где по абзацам переводы помещены неудобно читать и использовать. Лучше сначала русский текст, потом английский. Или столбиком перевод (т.е. слева англ справа русский или наоборот).

    Ответить
  48. Diana говорит:
    07/06/2012 в 19:14

    Сайт отличный! Спасибо! Вы молодец!!!!

    Ответить
  49. Margo говорит:
    25/04/2012 в 17:50

    Ochen’ poleznyj site!!!
    U menja s anglijskom vso horosho, a s delovym russkim inogda byvaiut problemy – site ochen pomogaet :)

    Ответить
  50. Павел говорит:
    21/04/2012 в 22:41

    Спасибо, сайт очень помогает

    Ответить
  51. Илья говорит:
    17/04/2012 в 22:43

    Спасибо за сайт) помогает

    Ответить
  52. Елена говорит:
    04/04/2012 в 21:29

    Мнение переводчика ООН: сайт великолепный. Удивительно, как я раньше на Вас не вышла…

    Ответить
  53. Алексей говорит:
    04/04/2012 в 15:25

    Наш языковой портал all-abc.ru включил ваш ресурс в наш
    рейтинг-каталог наиболее полезных и содержательных ресурсов.
    С уважением, all-abc.ru

    Ответить
  54. Юлия говорит:
    07/03/2012 в 14:45

    Давно искала подобный сайт! Спасибо огромное! Желаю успехов в развитии и процветания!

    Ответить
  55. Борис говорит:
    17/02/2012 в 15:38

    Дружище, отличный сайт!
    Очень помогает, так держать! Прямо с меня стакан!

    Ответить
    • admin говорит:
      18/02/2012 в 8:45

      Стакана не надо. Лучше воспользуйтесь рекламой или разместите в Интернете ссылку на этот сайт.

      Ответить
  56. Ирина говорит:
    16/08/2011 в 16:33

    Спасибо огромное! Так нужен был перевод баланса на англ. язык. Всё нашла. Ещё раз СПАСИБО! Очень много нужной информации.

    Ответить
  57. Oleg говорит:
    04/08/2011 в 14:26

    Спасибо. Правда очень нужное и полезное направление в изучении английского языка. Удачи вам! развивайтесь дальше! Вижу что начало отличное!

    Ответить
  58. Анна говорит:
    22/06/2011 в 15:13

    Спасибо огромное за такой полезный и качественный сайт!

    Ответить
  59. Natalia говорит:
    09/06/2011 в 16:31

    Spasibo VAM OGROMNOE, ochen pomog vash sait.
    Podskajite pojaluista gde mojno posmotret chto- nibud po logistike s perevodom na russkii
    Zaranee spasibo

    Ответить
  60. Ирина говорит:
    27/05/2011 в 13:16

    Спасибо, материалы вашего сайте мне очень помогли!)
    Отличная подборка информации!

    Ответить
  61. Анастасия говорит:
    28/03/2011 в 20:18

    Супер! Полезный сайт! Спасибо большое!!!!

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