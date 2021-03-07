Этот сайт предназначен для оказания помощи в изучении
делового английского языка.
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Учебники делового английского – отобраны лучшие из учебников, представленных в Интернет: изложенные в доступной форме, пригодные для самостоятельного изучения, с переводом англоязычных материалов на русский язык, и с подробными разъяснениями. Все учебники скачиваются напрямую с сайта, без дополнительной оплаты файлообменникам и ожидания.
Учебники английского языка для разных профессий и отраслей: экономистов, юристов, инженеров, программистов, специалистов турбизнеса и сервиса, математиков
Деловые письма: образцы/примеры на английском языке с переводом – более 300 писем на разные темы: благодарности, запросы, заказы, извинения, маркетинг и реклама, напоминания, объявления, организация деловой поездки, бронирование отелей и билетов, ответы, подтверждения, поздравления, предложения, представления, претензии, рекламации, жалобы, требования, приглашения, просьбы, сообщения и другие деловые письма.
Стандартные фразы для общения: формы обращений к собеседнику; приветствия, прощания, знакомство и представление; выражение благодарности и ответы на благодарность; принесение извинений и ответы на извинения; просьбы и ответы на просьбы; выражение согласия, сомнения и несогласия; выражение разрешения, отказа и запрета; приглашения и ответы на приглашения; предложение советов и рекомендаций; выражение сочувствия, утешения, соболезнования; комплименты и ответы на них; поздравления и пожелания и т.д. Все материалы снабжены параллельным переводом, много видеороликов.
Стандартные деловые фразы: для знакомства с деловым партнером и начала беседы; для переговоров, совещаний, дискуссий, презентаций. Всё с параллельным переводом и пояснениями.
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Английский язык для офиса: видеоуроки с диалогами, офисной лексикой, названиями офисных предметов и принадлежностей, примерами диалогов с руководителем и коллегами в различных ситуациях.
Видеосериалы о жизни офиса: увлекательное погружение в языковую среду англоязычного офиса – сюжеты о ситуациях, возникающих в офисе; живое общение руководителей и сотрудников; совещания, переговоры, презентации, конфликты и т.д. Видеоролики снабжены английскими субтитрами и параллельным переводом текста.
Английский язык для зарубежной поездки: типовые фразы для знакомства и общения с попутчиками, решения вопросов в аэропорту, на паспортном и таможенном контроле, в самолете, отеле, незнакомом городе, в ресторане, магазине, на экскурсии, в банке и т.д. Все материалы с параллельным переводом, много видеороликов с примерами эпизодов.
Резюме, обращения о приеме на работу/учебу/стажировку, рекомендательные письма: образцы/примеры на английском языке с переводом для бухгалтеров, экономистов, финансистов, руководителей и специалистов в сфере торговли и обслуживания, специалистов в сфере IT, технических специалистов, юристов и других специалистов.
Собеседование на английском языке: много видеороликов с примерами собеседования; видеоуроки по лексике и грамматике в привязке к собеседованию; множество текстовых материалов с примерами вопросов и ответов; тесты на английском, предлагаемые на собеседовании для оценки и отбора кандидатов; примеры рассказов о должностных обязанностях. Все материалы с переводом.
Экономический английский: материалы для экономистов, финансистов, бухгалтеров с переводом – примеры финансовой отчетности, экономические статьи, много видео на экономические темы, отрывки из романа Т. Драйзера “Финансист” с параллельным переводом.
Английский для юристов: примеры договоров и других юридических документов на английском языке с переводом, а также видео и статьи для освоения юридической лексики.
Английский для разных специальностей: секретарей, стюардесс, персонала отелей и сферы обслуживания
Справочная информация для делового общения на английском языке: написание русских имен и фамилий латинским шрифтом, материалы о деловом английском и англоязычных странах и многое другое.
Словари и переводчики онлайн: англо-русские, русско-английские словари и переводчики, а также толковые онлайн-словари по бизнесу, экономике, финансам, юриспруденции и технике (18 переводчиков и 70 словарей).
Словари и переводчики скачать: англо-русские, русско-английские словари и переводчики, а также толковые словари по бизнесу, экономике, финансам, юриспруденции и технике – для скачивания (2 переводчика и 25 словарей).
Сайт содержит более 850 страниц с примерами, переводами и видеороликами.
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Автор сайта
Ильдар Дивеев
Экономист и переводчик
Только что нашла этот сайт и сразу же заплатила, посмотрев буквально несколько примеров. Очень рада! Великолепный сайт! Готова и больше платить. Цена, на самом деле неадекватная, как здесь пишут. Видно, что вложен большой труд, цену можно хотя бы немного, но увеличить:))
Спасибо огромное!
Спасибо большое за вашу работу.
почему-то перестала приходить рассылка на электронную почту.
ее больше не будет?
или это у меня какие-то технические неполадки.
Спасибо за отзыв. Поддержание рассылки требует затрат времени и денег. Того и другого не хватает, особенно времени.
Благодарю за прекрасный сайт! Это как раз тот редкий случай когда мне не жалко было заплатить за вход, тем более такую адекватную цену. Спасибо Вам
У меня есть предложение. В разделе тексты, может быть сделать сразу текст и перевод, чтобы было проще учить слова и не перелистывать страницу? Например:
Spring (Весна) is the (это) season (сезон) succeeding (следующий) Winter (зимой) and (и) preceding (предшествующий) Summer (лету).
Также, русский перевод можно было бы сделать по цвету менее контрастным и более мелким, чтобы он был как подсказка и не отвлекал.
Топики очень простые. Если имеются трудности с их переводом, то лучше поискать сайты для начинающих с переводом по методу Ильи Франка. Это как раз то, что вы предлагаете. Данный сайт рассчитан на средний уровень владения языком.
Благодарю автора за полезный и аутентичный материал . Очень помогает в преподавании английского! Благодарю от всей души!!!
Учитывая, что сайт, вобщем, благотворительная линия переводчика, хочется как-то то помочь с заказами. Есть такая организация – Ассоциация менеджеров России. И есть такое подозрение , что заказами от ведущих менеджеров, вы обеспечите свою профессиональную деятельность до конца жизни. Хочется помочь, чем могу. Еще есть в Питере конкурсы топ – менеджеров. У них там точно должны быть объемные и дорогие заказы.
Отличный сайт, прямо бесценный подарок для юристов ! Спасибо Ильдар за вашу работу и за щедрость, с которой вы делитесь своими знаниями!
Спасибо большое за ваш труд . Автор все продумал и доступно изложил наинтереснейший материал.
Давно пользуюсь ресурсом, спасибо Вам за Ваш труд!
Подскажите, а есть ли у вас устав организации на английском языке? Не могу найти…
Спасибо за отзыв. Подобные документы есть в разделе Английский для юристов.
Большое спасибо за Ваш труд!
Рассылка содержит очень много нужной и полезной информации!
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Сайт очень помогает. Спасибо!
Здесь есть то, что я искала! Символическая цена может только радовать! Спасибо !!!
Сайт прекрасный, цена невысокая, не страшно было первый раз заплатить (я ведь не знала, буду ли пользоваться сайтом или ничего полезного здесь не найду). А я полезное нашла! Огромный труд проделал автор. Спасибо Вам!
Великолепный сайт! Как раз то, что надо для бизнеса на англ.языке. Пожалуй, это лучший из тех, что представлены в Интернете по данной теме.
Ильдар, спасибо Вам огромное)
Эльдар, я желаю Вам здоровья и материальной оттдачи вашего труда и чтобы на заднем плане были Мальдивы)… Я понимаю Вы трудоголик, но отдыхать полезно, а я пойду работать, теперь есть с чем с помощью Вашего сайта! Извините, если проявила не корректность где-то!!!
Какие Мальдивы … Из Москвы бы выбраться.
Сайт оххх.енительный, других слов нет, сколько полезного всего за 50 руб, спасибо автору!!!!!!!!! Браво!
Ильдар,
спасибо вам большое за профессиональную подборку материалов и рассылку!))
Всех вам благ!
Спасибо))) Очень помогает! =))))))))))))))
Добрый день! ОГРОМНОЕ спасибо Вам за материалы!!!
Большое спасибо разработчикам за замечательный сайт!!! это именно то, что я так долго искала!!!
Большое спасибо за ваш труд.
Спасибо большое! Просто кладезь полезной информации. Вы – большой молодец!
Огромное спасибо! Очень много действительно полезной информации.
Скажите, у вас на сайте есть Бухгалтерская отчетность организаций формы №1 и №2, – остальные будут? Могу скинуть бланки. Терминология очень сложная….
Заранее благодарен.
Дмитрий
Спасибо за отзыв. Бланки присылать не надо, они есть в Интернет. В феврале я занят другими переводами, поэтому вряд ли возьмусь за формы отчетности.
Спасибо автору за отличный сайт! Хотелось бы попросить добавить примеры перевода документов физических лиц: дипломов, сертификатов, справок и т.п. Конечно, подобные примеры есть на других сайтах, но они выполнены очень неграмотно, непрофессионально, со множеством опечаток. Нужен образец, в котором учитывается всё до запятой, чтобы документ не стыдно было отправить в посольство иностранного государства. Думаю, юристам, серьёзно занимающимся нотариальным заверением переводов, подобные примеры очень пригодятся.
Отличный сайт, тем более, где доступ за такие символические деньги. Спасибо!
Ильдар, спасибо! Работаю в отделе закупок, совершенствую английский самостоятельно, реально нужный мне и полезный сайт,пользовалась сайтом и раньше, тогда было бесплатно , но и сейчас цены не просто лояльные, это действительно ни о чем, не понимаю возмущающихся дебилов. Вы супер!
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благодарю)))очень помогло)
Ильдар, Вы такой умничка!! Лучшего сайта не встречала, интересно Все!!!! Не могла оторваться…искала смотрела читала)) Здорово!!!! Единственное пожелание, хотелось бы видеть больше деловой переписки для людей связанных с Морским уклоном!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, учту ваше пожелание.
Добрый день! Большое спасибо за сайт..!Ваш труд очень помогает..!!!Хотела бы узнать где можно посмотреть примеры на английском Job descroptions, особенно интересуют менеджерские позиции, в частности менеджера по продажам..Заранее большое спасибо..! С уважением, Ольга
Здравствуйте! Посмотрите в разделе Резюме ссылку на Словарь названий профессий, а также в разделе Собеседование – Должностные обязанности.
Спасибо огромное! Сайт действительно помог! даже не жалко потраченных денег за вход и регистрацию. Так держать!
Спасибо Вам за создание такого замечательного сайта!!!
Сердечная вам Благодарность за ваш сайт:) очень помог
Спасибо за прекрасный сайт. Весь представленный материал изложен четко, понятно и доступно. Желаю создателям сайта новых творческих идей, процветания и удачи в делах!
Доброго времени суток, Ильдар.
Подскажите, какую литературу можно почитать по темам: заработная плата и кадровый учёт.
Мне это нужно с целью изучения зарплатных терминов на английском языке, а если есть, то и системы оплаты труда в других странах.
Спасибо.
В зоне RU на эту тему мне ничего не попадалось (на английском языке с переводом). Наберите в Google: textbooks free – в поисковой выдаче появится много сайтов. Далее ищите по запросам wage plan, salary system, HR и т.п. Вот первая попавшаяся выдача: http://bookboon.com/en/search?q=wage+salary+HR
Отличный сайт, нашел множество полезных для себя статей, добавил себе в закладки.
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С уважением, Джалал Гусейнов
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Андрей М
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А как же Дизайнер? Это востребованная профессия, как ни крути, ничего про этого не написано. Да уж.
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Сайт отличный,хорошая идея. Только хотелось бы пожелание оставить-договоры где по абзацам переводы помещены неудобно читать и использовать. Лучше сначала русский текст, потом английский. Или столбиком перевод (т.е. слева англ справа русский или наоборот).
Сайт отличный! Спасибо! Вы молодец!!!!
Ochen’ poleznyj site!!!
U menja s anglijskom vso horosho, a s delovym russkim inogda byvaiut problemy – site ochen pomogaet
Спасибо, сайт очень помогает
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Спасибо огромное! Так нужен был перевод баланса на англ. язык. Всё нашла. Ещё раз СПАСИБО! Очень много нужной информации.
Спасибо. Правда очень нужное и полезное направление в изучении английского языка. Удачи вам! развивайтесь дальше! Вижу что начало отличное!
Спасибо огромное за такой полезный и качественный сайт!
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