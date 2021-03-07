Этот сайт предназначен для оказания помощи в изучении

делового английского языка.

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Учебники делового английского – отобраны лучшие из учебников, представленных в Интернет: изложенные в доступной форме, пригодные для самостоятельного изучения, с переводом англоязычных материалов на русский язык, и с подробными разъяснениями. Все учебники скачиваются напрямую с сайта, без дополнительной оплаты файлообменникам и ожидания.

Учебники английского языка для разных профессий и отраслей: экономистов, юристов, инженеров, программистов, специалистов турбизнеса и сервиса, математиков

Деловые письма: образцы/примеры на английском языке с переводом – более 300 писем на разные темы: благодарности, запросы, заказы, извинения, маркетинг и реклама, напоминания, объявления, организация деловой поездки, бронирование отелей и билетов, ответы, подтверждения, поздравления, предложения, представления, претензии, рекламации, жалобы, требования, приглашения, просьбы, сообщения и другие деловые письма.

Стандартные фразы для общения: формы обращений к собеседнику; приветствия, прощания, знакомство и представление; выражение благодарности и ответы на благодарность; принесение извинений и ответы на извинения; просьбы и ответы на просьбы; выражение согласия, сомнения и несогласия; выражение разрешения, отказа и запрета; приглашения и ответы на приглашения; предложение советов и рекомендаций; выражение сочувствия, утешения, соболезнования; комплименты и ответы на них; поздравления и пожелания и т.д. Все материалы снабжены параллельным переводом, много видеороликов.

Стандартные деловые фразы: для знакомства с деловым партнером и начала беседы; для переговоров, совещаний, дискуссий, презентаций. Всё с параллельным переводом и пояснениями.

Деловой разговор по телефону на английском: множество стандартных фраз на английском языке и примеров деловых разговоров по телефону на разные темы с параллельным переводом. Много видеоматериалов.

Английский язык для офиса: видеоуроки с диалогами, офисной лексикой, названиями офисных предметов и принадлежностей, примерами диалогов с руководителем и коллегами в различных ситуациях.

Видеосериалы о жизни офиса: увлекательное погружение в языковую среду англоязычного офиса – сюжеты о ситуациях, возникающих в офисе; живое общение руководителей и сотрудников; совещания, переговоры, презентации, конфликты и т.д. Видеоролики снабжены английскими субтитрами и параллельным переводом текста.

Английский язык для зарубежной поездки: типовые фразы для знакомства и общения с попутчиками, решения вопросов в аэропорту, на паспортном и таможенном контроле, в самолете, отеле, незнакомом городе, в ресторане, магазине, на экскурсии, в банке и т.д. Все материалы с параллельным переводом, много видеороликов с примерами эпизодов.

Резюме, обращения о приеме на работу/учебу/стажировку, рекомендательные письма: образцы/примеры на английском языке с переводом для бухгалтеров, экономистов, финансистов, руководителей и специалистов в сфере торговли и обслуживания, специалистов в сфере IT, технических специалистов, юристов и других специалистов.

Собеседование на английском языке: много видеороликов с примерами собеседования; видеоуроки по лексике и грамматике в привязке к собеседованию; множество текстовых материалов с примерами вопросов и ответов; тесты на английском, предлагаемые на собеседовании для оценки и отбора кандидатов; примеры рассказов о должностных обязанностях. Все материалы с переводом.

Экономический английский: материалы для экономистов, финансистов, бухгалтеров с переводом – примеры финансовой отчетности, экономические статьи, много видео на экономические темы, отрывки из романа Т. Драйзера “Финансист” с параллельным переводом.

Английский для юристов: примеры договоров и других юридических документов на английском языке с переводом, а также видео и статьи для освоения юридической лексики.

Английский для разных специальностей: секретарей, стюардесс, персонала отелей и сферы обслуживания

Справочная информация для делового общения на английском языке: написание русских имен и фамилий латинским шрифтом, материалы о деловом английском и англоязычных странах и многое другое.

Словари и переводчики онлайн: англо-русские, русско-английские словари и переводчики, а также толковые онлайн-словари по бизнесу, экономике, финансам, юриспруденции и технике (18 переводчиков и 70 словарей).

Словари и переводчики скачать: англо-русские, русско-английские словари и переводчики, а также толковые словари по бизнесу, экономике, финансам, юриспруденции и технике – для скачивания (2 переводчика и 25 словарей).

Сайт содержит более 850 страниц с примерами, переводами и видеороликами.

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Автор сайта

Ильдар Дивеев

Экономист и переводчик